Silvia Poppovic relata agressão durante assalto e desabafa nas redes sociais

A apresentadora Silvia Poppovic usou suas redes sociais para contar como está se sentindo após ser agredida durante um assalto, que chamou de “covarde”, no bairro de Higienópolis, em São Paulo. No relato, publicado no seu perfil oficial do Instagram, a jornalista detalhou que andava por uma rua próxima da sua casa, depois de almoçar com um amigo no último domingo (14), quando um bandido se aproximou, a estrangulou e jogou ela no chão depois de roubar um anel.

“Fui à casa de um amigo almoçar – ele mora a meio quarteirão aqui de casa – eu vim andando de volta e, de repente, esse bandido me deu uma chave de braço e me estrangulou – hoje estou com o pescoço todo dolorido – me deu um chute nas pernas, me derrubou no chão, com uma mão ficava me estrangulando, com a outra ele começou a puxar meu anel – estou com a mão toda machucada – começou a sangrar, e ele ficou desesperado também”, relatou Silvia.

“E, nessa violência física, no meio dessa agressão toda passa um carro e ele resolveu fugir já levando meu anel que foi difícil sair da mão, então rasgou o meu dedo. O que aconteceu foi essa violência de alma e física, porque você sai de uma experiência como essa completamente destruída”, completou a apresentadora. Em seguida, a jornalista também contou que está com hematomas nas mãos e nas perdas, e toda dolorida após a ação.

