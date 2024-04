Longo diz que TJ e MP garantiram emprego a 800 pais de família do Igesac: “sensibilidade”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que assegurou, na semana passada, a manutenção do vínculo empregatício para os servidores que foram contratados por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos do Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac), contratados ainda na época em que era denominado Pró-Saúde, foi repercutida na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (16).

O deputado Pedro Longo (PDT) ressaltou que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público tiveram a sensibilidade de garantir o emprego de 800 pais de famílias graças à legislação aprovada pela Aleac na legislatura passada.

“Com a confirmação da validade dessa legislação que terão oitocentas famílias que terão seus contratos renovados. Somente aqueles que prestaram concurso público poderão entrar no quadro em extinção da Sesacre. Agradeço ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça pela sensibilidade”, destacou o deputado.