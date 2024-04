Delta/ac24horas: Jéssica Sales tem 64% contra 19% de Zequinha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, contratado pelo ac24horas, divulgou nesta terça-feira, 16, os números da disputa eleitoral em Cruzeiro do Sul nas eleições de 2024.

Na cidade onde se concentra o segundo maior colégio eleitoral do Estado, o levantamento estimulado apontou uma ampla vantagem da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) com 64,75%. O atual prefeito da cidade, Zequinha Lima (PP) aparece apenas com 19,75%. Branco e nulo registraram 4,25%, e não sabem ou não responderam marcou 11,25%.

Publicidade

Já na pesquisa espontânea, Sales também lidera com 47,25% contra 18,75% de Lima. Outros candidatos registraram 0,75% e brancos/nulos 2%. Não sabem ou não responderam 33,25%.

No quesito rejeição, Zequinhta tem o maior indice com 33,75% e Jéssica Sales aparece com 10,75%. 55,50% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 400 eleitores entre os dias 13 a 15 de abril e a margem de erro é 4,9% percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-03207/2024.