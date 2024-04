Carro cai em bueiro que está aberto há anos no bairro Tangará, em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um carro caiu em um buraco no cruzamento das ruas Dourado e São Francisco, no conjunto Tangará, em Rio Branco, por um problema que existe há, pelo menos, 12 anos, de acordo com imagens do Google Street View.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais nessa segunda-feira (15) depois que um vídeo mostrou um veículo com uma roda dentro de buraco, que possivelmente leva ao sistema de drenagem da rua.

Publicidade

Funcionários da Empresa Municipal de Urbanismo de Rio Branco (Emurb) que faziam a limpeza de uma praça em frente ao local do incidente conseguiram auxiliar na retirada do carro.

Numa pesquisa de imagens do local do incidente, no Google Street View, é possível ver que o problema é resultado da quebra da tampa do acesso ao sistema de drenagem da rua e existe desde, pelo menos, maio de 2012, quando o serviço de captura de imagens do Google passou no local pela primeira vez. O buraco continuou aumentando em outubro e dezembro do mesmo ano.

Em 2022, a tampa do acesso aparece íntegra, enquanto barreiras para impedir a passagem de veículos por cima dela foram colocados.

No entanto, no vídeo publicado nesta segunda-feira (15), não é possível ver um dos postes de proteção à tampa do acesso ao sistema de drenagem. “Esse buraco tem mais de dois anos que existe aqui, já foi feito ofício para a prefeitura, quase todo dia cai uma pessoa aqui e se cair uma criança vai morrer na hora porque o buraco é profundo”, diz um morador no vídeo.

Vídeo: Reprodução/AlfineteiAc