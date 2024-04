Abertas inscrições para Fórum de Dança que irá ocorrer na Usina de Arte João Donato

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Associação de Dança do Acre (Asdac) promove, entre os dias 25 e 28 de abril, o VII Fórum de Dança do Acre, na Usina de Arte João Donato.

O evento é uma realização financiada pela Fundação de Cultura Elias Mansour, e a Lei Paulo Gustavo. Iniciado no ano de 2011, o Fórum de Dança surge com a intenção de ampliar as discussões sobre as políticas públicas culturais voltadas para a dança, ampliando o conhecimento dos participantes, além de incentivar o fazer da dança em todo o estado do Acre.

Com o objetivo de expor as produções locais, a programação traz nos dois primeiros dias o VI Ato Mostra, com apresentações da Cia. Fluxo de Dança com o espetáculo “Usuários”, na abertura do dia 25, e dia 26 a Cia. Garatuja realiza a abertura com o espetáculo “Correrias”.

A mostra dividiu os trabalhos em duas categorias: intérprete criador (quando o bailarino cria a própria coreografia baseada em pesquisa, vivência própria e experiências) e a categoria de dança livre (que abrange qualquer modalidade que não seja criação própria).

O VII Fórum de Dança também tem o objetivo de promover debates pertinentes ao desenvolvimento do movimento de dança e as conexões com estados e países que fazem fronteira com o Acre, além de oficinas e workshops de dança afro, tango e yoga. As inscrições para participação nas oficinas serão realizadas na hora.

Ao terceiro dia, a partir das 19h. haverá o 2º Aulão da ASDAC com diversos ritmos desde a dança do ventre, dança cigana, samba, bachata, swingueira, forró, entre outros, e será aberto ao público. O encerramento do fórum para o público em geral se dará com o 2º Baile Dançante da ASDAC conduzido pela banda Pegada Prime.

