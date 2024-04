Após ser eliminado no BBB 24, Lucas Buda recebe seu celular de volta e reage

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As polêmicas vão continuar? Lucas Buda, ex-participante do Big Brother Brasil 24 e influenciador digital, recebeu o seu celular de volta, após uma grande polêmica com sua ex-esposa, Camila Moura.

“Estou com meu telefone já, tá bom? Vocês vão poder acompanhar mais de perto a minha rotina e os compromissos do dia. Obrigado por terem cumprido com o combinado, está tudo certo”, escreveu Lucas Buda em seu X/Twitter. Em poucos minutos, a assessoria de Camila Moura se pronunciou.

Leia na íntegra: “Lucas, quando informado, desejou melhoras à ex-cônjuge e combinou a entrega dos pertences através da senhora Jessica. Ressalta-se que, por reiteradas vezes, desde a saída de Lucas do programa, Camila e sua assessoria tentaram devolver seus pertences, no entanto, tais tentativas foram negadas por ele, havendo provas nesse sentido”.

Camila Moura revela que Lucas Buda foi o primeiro homem que se relacionou

Durante entrevista cedida à revista Quem, Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda e influenciadora digital, revelou que o brother foi o primeiro homem que já se relacionou na vida.,

“Ele foi meu primeiro namoradinho, de 13 anos. Meu primeiro beijo na boca, a primeira transa. E ainda é. Foi o primeiro homem que eu me relacionei foi com ele. A gente fez o clássico do ‘chora, perdoa, faz terapia de casal’”, disse Camila.

“Era uma coisa que eu tinha prometido para mim, que eu não ia aceitar de novo. O combinado era esse. Foi uma vez, vamos se tratar, se resolver”, finalizou.

Fonte: Terra