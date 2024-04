Servidores e empresário são presos suspeitos de furtarem merenda escolar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil de Coari prendeu dois funcionários públicos e um empresário suspeitos de desviarem merenda escolar da Secretaria de Educação do município de Coari, Amazonas. O crime aconteceu na madrugada do sábado, por volta das 3h, na rua Marechal Deodoro, Centro da cidade.

O delegado José Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, informou que dois suspeitos eram funcionários do órgão e aproveitaram que não havia ninguém no prédio e, também, a facilidade de acesso ao local, e furtaram vários produtos alimentícios que seriam utilizados na merenda escolar dos estudantes do município.

“Iniciamos as investigações e colhemos várias informações para a elucidação desse crime de peculato-furto, inclusive com imagens de câmeras da secretaria municipal de Segurança, que foram decisivas para as prisões dos autores”, informou o delegado.

O trio confessou a autoria do crime. Dois deles foram presos em suas respectivas casas, e o empresário em seu comércio, onde venderia os produtos furtados.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Coari. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.