Sem shows, final do BBB 2024 terá Wanessa Camargo e outros ex-BBBs

A grande final do BBB 2024 acontece nesta terça-feira (16) e contará com a presença dos 23 eliminados do jogo.

Segundo a Globo, Tadeu Schmidt comandará ao vivo o programa diretamente do gramado da casa. No local, além dos três finalistas, também estarão presentes em uma arquibancada os demais participantes da edição.

Feliz com o sucesso da edição, o apresentador declarou que chega ao fim da sua terceira temporada no Big Brother cheio de gratidão.

“É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez do ‘BBB 24’ uma edição histórica”, disse.

“Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e até me aventurei a dublar alguns (risos). Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceira e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público“, emendou.

“Que venha a noite da final! Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento”, completou.

BBB 2024: Brothers terão grande surpresa

Davi, Isabelle e Matteus, os finalistas da edição, que assumirão a posição de espectadores, terão uma surpresa emocionante.

Os brothers, que irão acompanhar todo o programa, ainda verão três telões no gramado mostrando o clima das torcidas nas cidades dos finalistas.

Cabe lembrar que no dia seguinte, na quarta-feira (17), acontecerá O Prêmio Gshow BBB, programa que será exibido no Gshow e no Globoplay.

