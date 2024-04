Mais de 100 mil acreanos faltam declarar Imposto de Renda 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados da Receita Federal mostram que, até esta segunda-feira (15), quase 53 mil acreanos já fizeram a declaração do Imposto de Renda 2024, referente aos ganhos do ano passado.

Dos 52.688 acreanos que já acertaram as contas com o Leão, cerca de 83,5% têm imposto a restituir. A média de idade de quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda no Acre é de 44 anos. No ano passado, quase 105 mil acreanos declararam dentro do prazo, que vai até o dia 31 de maio.

Veja as regras:

Neste ano, o governo subiu o limite de quem é obrigado a declarar para R$ 30.639,90, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos. Nos últimos anos, o limite utilizado foi a partir de R$ 28.559,70.

Veja os novos valores:

Até R$ 24.511,92 – alíquota zero, sem dedução

De R$ 24.511,93 até R$ 33,919,80 – alíquota de 7,5%, com dedução de R$ 1.838,39

De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 – alíquota de 15%, com dedução de R$ 4.382,38

De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 – alíquota de R$ 22,5%, com dedução de R$ 7.758,32

Acima de R$ 55.976,16 – alíquota de R$ 27,5%, com dedução de R$ 10.557,13.