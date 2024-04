Em reunião com a direção nacional em Brasília, PSB reafirma apoio à Marcus Alexandre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em reunião realizada em Brasília, na sede do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, o presidente estadual, César Messias, o ex-deputado estadual Jenilson Leite e o pré-candidato do MDB, Marcus Alexandre, para tratativas relativas à composição e apoio à chapa majoritária nas eleições deste ano em Rio Branco.

Jenilson Leite relatou que a reunião foi muito boa e que acertaram detalhes sobre a aliança. “Foi uma reunião excelente, debatemos como será a participação do PSB na aliança que terá o Marcus Alexandre na cabeça de chapa. Já estamos contribuindo com a construção do plano de governo em todas as áreas temáticas como saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, entre outras e muito empenhados em fazer esse processo ser vitorioso porque confiamos no Marcus Alexandre, que já provou ser um político sério, de palavra e trabalhador. O que nos une é a vontade de trabalhar pela nossa cidade”, disse.

Marcus Alexandre agradeceu ao PSB em nome da direção nacional e estadual e reafirmou seu compromisso com as pessoas que estão chegando para somar na aliança.

“O Jenilson é um amigo de longa data, um médico muito qualificado e comprometido, foi um dos melhores parlamentares de sua legislatura, estou muito feliz pela nossa aliança, por tê-lo nos ajudando, assim como outros quadros do PSB, na construção do nosso plano de trabalho e na nossa chapa, saberemos honrar esse gesto de apoio a nossa aliança”, enfatizou Alexandre.

O pré-candidato do MDB ressaltou ainda a acolhida e o apoio que recebeu em Brasília durante encontro com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. “Uma pessoa admirável, fez uma excelente leitura da política no Acre porque já esteve em nosso estado por diversas vezes, conhece as especificidades da política local, foi muito importante ter essa aliança avalizada pelo amigo César Messias e pelo presidente Carlos Siqueira”, finalizou.

Participaram da reunião no PSB Nacional, Marcus Alexandre, Jenilson Leite, César Messias, Flaviano Melo, Vagner Sales, deputado estadual Tanísio Sá e Ney Melo.