Colisão entre motocicletas deixa três pessoas feridas em Rio Branco

Uma colisão entre duas motocicletas deixou Romário Paulo de Souza Ribeiro (30), uma criança de 9 anos e Maicon Medeiros da Rocha (34) gravemente feridos na noite desse domingo (14), no cruzamento das ruas Camboriú e Ipanema, no bairro Village Maciel, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Romário e o filho de 9 anos trafegavam em uma motocicleta modelo Honda PCX150, de cor Azul, na rua Ipanema no sentido centro-bairro, quando Maicon, que trafegava em uma motocicleta modelo Honda CB300F Twister, de cor vermelha, no sentido bairro-centro, desobedeceu a placa de “pare”, invadiu a preferencial e colidiu violentamente contra a motocicleta conduzida por Romário que levava o filho na garupa.

Com impacto, as motos foram arremessadas a uma longa distância. Romário teve suspeita de fratura na pélvica, dores na coluna e duas fraturas no braço direito. O filho de Romário teve uma fratura na clavícula, uma fratura exposta no fêmur direito, corte profundo na perna esquerda, um corte no supercílio, além de um possível Traumatismo Cranianoncefálico (TCE). Já Maicon Medeiros sofreu um Traumatismo Cranianoencefálico (TCE) de natureza grave, uma laceração na cabeça e uma luxação no braço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e três ambulâncias foram enviadas, duas de suporte avançado e uma básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Romário e o filho de 9 anos deram entrada no hospital em estado de saúde estáveis. Já Maicon foi considerado com o quadro clínico grave e precisou ser entubado.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. As motocicletas foram removidas por um guincho.