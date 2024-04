Apagão deixa Manaus sem energia e internet por 3 horas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um apagão deixou Manaus e os municípios de Iranduba e Manacapuru, na região metropolitana, sem energia elétrica entre às 13h56 e as 17h15 desde domingo (14). A interrupção no fornecimento também afetou os serviços de internet das empresas Oi, Vivo, TIM e Claro.

Em nota, a Amazonas Energia informou que o apagão foi causado por “desligamento intempestivo da linha de transmissão Lechuga-Manaus de responsabilidade da empresa terceirizada”. A queda no fornecimento deixou sem energia os bairros das zonas centro, centro-oeste, centro-sul e parte da norte e leste.

Segundo a Amazonas Energia, o restabelecimento dependia de autorização do NOS (Operador Nacional do Sistema), o que ocorreu às 17h15.

A interrupção também afetou o fornecimento de água nos bairros afetados. A concessionária Águas de Manaus informou em nota que foram afetadas as estações de tratamento 1 e 2 que funcionam no Complexo do Ismael, na zona oeste de Manaus.

Os bairros ficaram sem água durante três horas na tarde deste domingo e o restabelecimento ocorreu de forma gradativa a partir do retorno do fornecimento da energia.