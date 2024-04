Pesquisa Data Control/A Tribuna põe Marcus Alexandre à frente de Bocalom em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Realizada entre os dias 5 e 7 de abril em bairros de todas as regionais de Rio Branco, a pesquisa A Tribuna/Data Control, divulgada neste domingo (14), põe o pré-candidato do MDB, Marcus Alexandre, à frente da corrida eleitoral na capital acreana em todos os cenários apresentados e fora da margem de erro.

Foram apresentadas três opções de cenários de consulta estimulada. No primeiro, o emedebista lidera com 40,4% dos votos, contra 31,5% do prefeito Tião Bocalom (PL). Coronel Ulysses (UB) aparece com 5,2%; Emerson Jarude (Novo) com 5%; Alysson Bestene (Progressistas) com 3,7% e Roberto Duarte (Republicanos) com 2,8%. Branco ou nulo somaram 6,3% e indecisos 5,2%.

Publicidade

Na segunda opção, com o nome de Alysson Bestene sendo substituído por Minoru Kinpara, Marcus Alexandre se mantém na ponta, com 38,3%; Tião Bocalom (PL) atinge 31%; Coronel Ulysses (UB) 5,9%; Emerson Jarude (Novo) 5,4%; Minoru Kinpara (PSDB) 5% e Roberto Duarte 2,9%. Nulos e brancos repetem 6,3% e indecisos também se mantêm em 5,2%.

No terceiro cenário, com todos os possíveis candidatos, a vantagem de Marcus aumenta para quase 10 pontos percentuais acima de Bocalom – 39,3% contra 29,7%. Coronel Ulisses (UB) teria 5,3%; Emerson Jarude (Novo) 5,2%; Roberto Duarte (Republicanos) 3,8%; Minoru Kinpara (PSDB) 3,2% e Alysson Bestene (Progressistas) 3,1%. 0,2% dos eleitores declararam que poderiam votar em todos. 6,0% votariam e branco ou nulo e 4,3% estão indecisos.

Na simulação de segundo turno, Marcus Alexandre venceria com 52% das intenções de votos contra 38,4% de Tião Bocalom. 6,9% votariam em branco ou anulariam o voto e 2,7% estariam indecisos.

Registrada no TRE com o número AC-03973/2024, a pesquisa A Tribuna/Data Control entrevistou 815 pessoas em bairros das dez regiões da Capital, estratificada pelos critérios de sexo, idade e renda. A margem de erro é de 3,43% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Com informações do jornal A Tribuna.