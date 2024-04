João Gordo conta como perdeu 45 kg com a ajuda do boxe e dieta rigorosa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Hoje com 60 anos, o cantor João Gordo revelou que perdeu 45 kg com ajuda da prática regular de esportes. O vocalista da banda Ratos de Porão relatou que encontrou no boxe um prazer que nunca havia experimentado em qualquer outra atividade física.

Atualmente, ele pratica boxe duas vezes por semana com um personal trainer, e intercala as atividades em sua casa e em uma academia. Apesar dos resultados positivos, João Gordo declarou que não se tornou um exemplo de vida fitness, e nem pretende se tornar.

“Você acha que pratico atividade física além do boxe? Sou o maior tiozinho preguiçoso maconheiro. Não pratico porra nenhuma. Só caminhada de vez em quando, e olhe lá”, relatou à revista Quem.

A prática do boxe começou durante a pandemia, e adapta os exercícios aos problemas no joelho e na coluna. Hoje, ele está pesando 124 kg.

“Eu nunca me interessei por esportes. Tentei fazer mil vezes a academia, mas sempre desistia no segundo dia. Tenho restrições no joelho, na coluna, hérnias de disco, artrose no fêmur. Na pandemia, comecei a fazer um tratamento e eu conheci o Paulão, que se tornou o meu professor de boxe. Dos esportes que tentei fazer, o boxe foi o que mais me interessou”, relatou.

Após passar por duas cirurgias no estômago e adotar uma dieta mais saudável, João Gordo, que fez a bariátrica em 2003, está finalmente conseguindo perder peso. Atualmente, o cantor segue um regime rigoroso, sem carboidratos e focando em proteínas, mesmo que artificiais.

Fonte: Terra