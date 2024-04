Governador do Maranhão levou Tambaqui do Acre após jantar no Palácio Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, levou do Acre para seu estado ao fim do 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, o peixe incidente da bacia amazônica e um dos mais apreciados no Acre, o Tambaqui.

Carlos Brandão pediu ao governador Gladson Cameli que providenciasse a encomenda na manhã da sexta-feira (12), após ter comido do peixe na noite anterior no salão nobre do Palácio Rio Branco, onde o tambaqui foi servido assado com camarão.

Membros do cerimonial do governo do estado foram incumbidos de providenciar o tambaqui, isopor e gelo para o transporte do peixe que embarcou na tarde do mesmo dia, sexta-feira (13), para terras maranhenses.

Veja a publicação do governador do Acre: