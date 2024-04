Desmatamento no Acre teve aumento no primeiro trimestre de 2024, diz INPE

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os dados divulgados pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nesta sexta-feira (12/4), indicam que no Acre houve um aumento dos avisos tanto no mês de março quanto na soma dos três primeiros meses do ano, em comparação com 2023.

No último mês de março, os números do Deter dizem que o Acre teve 5,37 km² de avisos de desmatamento, enquanto no ano passado, no mesmo mês, foram 1,60 km². Com relação ao período de janeiro, fevereiro e março, os dados apontam 7,11 km² em 2024 contra 6,68 km² em 2023.

Na Amazônia Legal, houve queda de 54,5% em março deste ano em comparação com o mesmo período de 2023. Segundo o Deter, o desmatamento atingiu 162 km² no último mês, contra a destruição de 356 km² de floresta em março de 2023.

Nos três primeiros meses de 2024, foram registrados 507 km² devastados pelo desmatamento. Entre janeiro e março do ano passado, esse percentual foi de 845 km², uma queda de 40% quando comparado os dois períodos.

Nesta quinta-feira (11/4), o governo federal assinou em Rio Branco, repasse de R$ 97,8 milhões do Fundo Amazônia para o Acre. Os recursos serão destinados ao fortalecimento da prevenção, do controle e do combate a práticas ilegais de desmatamento e incêndios florestais, além de financiar a bioeconomia.