Cruzeiro leva susto, mas decide nos acréscimos e vence Botafogo na estreia

Pressionado na primeira rodada do Brasileirão, o Cruzeiro levou grande susto na reta final da partida após sofrer o empate com um a mais, mas marcou nos acréscimos e venceu o Botafogo por 3 a 2 no Estádio do Mineirão

Os gols da Raposa foram marcados por Lucas Silva, Rafa Silva e Rafael Elias. Tiquinho Soares e Danilo Barbosa marcaram pelo Glorioso.

O resultado encerrou a seca de quatro jogos sem vitórias do Cruzeiro, que venceu a primeira sob o comando de Fernando Seabra. Já o Botafogo seguiu pressionado e acumulou a terceira partida sem vencer.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, a Raposa somou três pontos e ficou na segunda posição. Já os cariocas ficaram zerados após a estreia.

Agora, o Cruzeiro volta a campo na quarta-feira (17) e visita o Fortaleza pela 2ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (horário de Brasília). Já o Botafogo recebe o Atlético-GO na quinta-feira (18), às 21h30.

Como foi o jogo

Domínio cruzeirense em jogo animado! O primeiro tempo foi de ampla posse de bola do Cruzeiro, que começou apertando no setor ofensivo. O Botafogo, de olho no contra-ataque, respondeu bem em arrancadas perigosas e abriu o placar com Tiquinho Soares aos nove minutos. Sem diminuir o ritmo, a Raposa aproveitou os espaços da defesa rival e empatou com Lucas Silva, que soltou uma bomba e estufou a rede aos 19. Com muita liberdade, o time mineiro seguiu insistindo e chegou a virar antes do intervalo, mas o VAR assinalou toque de mão de Arthur Gomes e anulou a virada para desespero do Mineirão.

Jogo decidido nos minutos finais! A etapa final manteve o ritmo do primeiro tempo e contou com vários momentos de emoção. Com mais chances, o Botafogo voltou melhor e por pouco não ficou na frente do placar após desperdiçar duas oportunidades claras. O Cruzeiro, por sua vez, contou com Matheus Pereira, que fez grande jogada, viu Rafa Silva completar a sobra dentro da área e concretizar a virada aos 19 minutos. Já com um a menos depois da expulsão de Barboza, o Glorioso não se abalou e reagiu para empatar com Danilo Barbosa aos 37. Rafael Elias, porém, brilhou pelo lado da Raposa e marcou o gol da vitória por 3 a 2 já nos acréscimos.

Gols e lances importantes

Raposa começou elétrica! No embalo da torcida, o Cruzeiro quase abriu o placar aos três minutos. Lançado dentro da área, Neris finalizou cruzado e viu Gatito Fernández defender com a ponta dos dedos.