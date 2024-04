Vereador que faltou sessão para jogar bola pega falta, mas sem descontar salário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador Franciney Melo, disse que o vereador Marcio da Farinha, que faltou à sessão na noite dessa quinta-feira, 11, para jogar futebol, vai pegar falta. No entanto, não haverá desconto no salário de R$ 10 mil do parlamentar.

“Ele pegou falta. Mas o nosso regimento interno não prevê o desconto no salário de vereador em caso de falta à sessão. Estamos trabalhando no novo regimento, onde vai constar as sanções em caso de faltas nas sessões”, citou o presidente.

O vereador Márcio da Farinha não explicou o motivo de ter faltado à sessão para ficar no banco de reserva durante os 90 minutos da partida de futebol no Estádio o Cruzeirão. Mas se defendeu acusando colegas de faltarem mais de 20 sessões na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.

“Eu faltei uma sessão ontem (11). E nesses três anos e quatro meses só faltei quatro sessões e temos vereadores que faltaram 22 sessões. Eu não viajei nenhuma vez com verba da Câmara de Vereadores e tem vereador que é todo ano duas vezes para ganhar diária”, reclamou ao ac24horas.

As sessões da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul são realizadas às terças-feiras e quintas-feiras das 19 às 21 horas. A Câmara Municipal conta com 14 vereadores que ganham salários de R$ 10 mil, além de verbas.