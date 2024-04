Ratinho fala sobre substituir Eliana nos domingos do SBT

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O apresentador Ratinho respondeu recentemente se toparia ocupar a faixa de horário da apresentadora Eliana na grade de domingo do SBT, quando a loira deixar o canal de Silvio Santos após o fim de seu contrato em junho desse ano. Em uma entrevista dada a rádio Massa FM, o veterano da TV negou a possibilidade e ainda explicou o motivo.

“Você iria para o domingo, Ratinho?”, quis saber o apresentador do programa de rádio. Sem pensar duas vezes, o comunicador recusou a suposição: “Não! Eu estou bem onde estou. Meu programa está bom do jeito que está. Está faturando o segundo lugar todos os dias, não tenho pretensão nenhuma de trabalhar só uma vez por semana, até porque eu estou jovem, não tenho necessidade nenhuma de ficar sem fazer porr* nenhuma!”, brincou.

Vale lembrar que o apresentador comanda de segunda a sexta-feira no SBT, o “Programa do Ratinho”. A atração está no ar desde 1998 na tela do canal de Silvio Santos e é considerado sucesso comercial e de audiência. Já o “Eliana” programa que carrega o mesmo nome da apresentadora, é exibido aos domingos e está no ar desde 2009. Informações de bastidores dão conta de que o SBT ainda não decidiu quem ocupará a faixa de horário da comunicadora quando ela deixar o canal, mas a expectativa é que a direção escolha um nome já conhecido da emissora.

A confirmação da saída da apresentadora Eliana do SBT após mais de 15 anos pegou muitos de surpresa no dia 1º de abril e houve até quem acreditasse em pegadinha do “Dia da Mentira”. Com a confirmação de ambas as partes do fim da parceria de sucesso, muitas perguntas ficaram no ar. Uma delas, é sobre quem ocuparia o lugar de Eliana no canal de Silvio Santos.

Como é sabido, a loira está atualmente mais que estabilizada com seu programa dominical vespertino. O “Eliana” possui ótimos índices de audiência, conquistando quase sempre a vice-liderança no ibope. Além de ser um sucesso comercial, trazendo ótimos números de faturamento para o SBT. Com sua saída confirmada para junho, a pergunta que tomou conta das redes sociais foi: quem poderia substituir a loira?

O jornalista José Armando Vannucci fez um live em seu canal no Youtube recentemente e deu alguns detalhes dos bastidores da saída da apresentadora veterana do canal de São Paulo. Dentre os temas abordados, estava justamente as possibilidades do SBT para os domingos com o fim da parceria com Eliana. De acordo com o comunicador, o canal de Silvio Santos não tem pressa para tomar uma decisão e agirá com cautela antes de bater o martelo.

