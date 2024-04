Presidente do TJ do Acre consolida parcerias com demais tribunais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Representantes do poder judiciário dos estados incluídos no Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal se reuniram a portas fechadas, na manhã desta sexta-feira (12), durante o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, para discutir ações em conjunto para a proteção de território.

De acordo com a presidente do Tribunal de Justiça do Acre e vice-presidente do Conselho de Presidentes Tribunais de Justiça do Brasil, Regina Ferrari, a reunião foi importante para consolidar a permanente cooperação entre os poderes judiciários estaduais. “A região amazônica tem desafios e particularidades bastante peculiares e sinuosos. Somente com as mãos dadas poderemos plantar a semente do desenvolvimento sustentável e a pacificação social da nossa região”, afirmou.

Também participaram da reunião: A vice-governadora do Acre, Mailza Assis; o presidente da Assembléia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga; a desembargadora Nazaré Gouveia,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; a desembargadora Antônia Siqueira, membro do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso; a desembargadora Mirza Telma Cunha,

membro do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas; a desembargadora Angela Prudente, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; o desembargador Mário Mazurek, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

Como autoridades internacionais convidadas estavam o Juiz Superior Adolfo Cayra, presidente da Corte Superior de Justiça de Madre de Dios – Peru; e o Juiz Superior Jorge Sotelo, presidente do Tribunal Departamental de Justiça de Pando – Bolívia.