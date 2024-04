No Acre, vereador falta à sessão na Câmara para jogar futebol

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vereador Marcio da Farinha (MDB), faltou à sessão da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul na noite dessa quinta-feira, 11, para participar de uma partida de futebol no Estádio o Cruzeirão. Contudo, não foi escalado para o jogo e ficou no banco de reserva.

O jogo começou às 20:00 horas, quando o vereador deveria estar na Câmara Municipal, onde as sessão são realizadas às terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas.

A partida foi pela Copa Rei Pelé, promovido pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. O Internacional, time do vereador, venceu o Mercado do Peixe por 4 a 3. O vereador Márcio da Farinha, que joga no Internacional, esteve no estádio durante toda a partida, onde permaneceu no banco de reserva.

Sem ele na sessão, 12 dos 14 vereadores de Cruzeiro do Sul posaram para uma fotografia.

Veja o vídeo: