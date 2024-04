No Acre, governador do MT completa 60 anos e ganha parabéns de coral

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em comemoração aos 60 anos, governador do Mato Grosso tem os parabéns cantado por coral na ALEAC em Rio Branco

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que visita Rio Branco para participação no 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, teve os parabéns cantado pelo coral da Assembléia Legislativa do Acre a pedido do governador do Acre, Gladson Cameli. Mauro faz 60 anos nesta sexta-feira (12).

O ato aconteceu logo depois que o coral da ALEAC havia acabado de fazer uma apresentação musical com trechos de músicas tradicionais dos 9 estados da Amazônia Legal. De pé, governadores e representantes de estado, e representantes do Governo Federal no evento saudaram Mauro Mendes, desejando-lhe felicidades.