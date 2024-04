Lula deve anunciar programa focado em população de baixa renda, diz Ministro no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, disse em discurso no encerramento do 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Rio Branco, que o presidente Lula deve anunciar na próxima segunda-feira (15) um programa de empreendedorismo focado na população de baixa renda.

De acordo com Wellington, a intenção do Governo Federal é propiciar uma ascensão econômica de famílias que dependem de programas sociais para complementar a renda e ter acesso ao básico. “Na próxima segunda-feira, o presidente Lula deve divulgar um programa para fomentar o empreendedorismo em pessoas de baixa renda, oferecendo uma saída para a dependência do Bolsa Família” disse o ministro.

O ministro encerrou sua fala citando que Governo Federal já disponibilizou R$ 1,685 bilhão para o combate às desigualdades sociais e que os esforços para mitigar a fome deve continuar. “Em 2023 tiramos 13 milhões de pessoas do mapa da fome e vamos dar passos ainda mais largos. É o maior resultado positivo em combate à fome da história do país”, disse.