Gladson confirma conversa com Bocalom e Marcus, mas descarta Jarude

Após ter dito que apesar de apoiar Alysson Bestene (PP) como pré-candidato a prefeito de Rio Branco, iria conversar com todos os demais pré-candidatos, o governador Gladson Cameli (PP) disse na manhã desta sexta-feira (12), que já conversou com o prefeito Tião Bocalom, que buscará a reeleição, e que deve conversar nos próximos dias com Marcus Alexandre, pré-candidato pelo MDB, mas com Emerson Jarude, que é pré-candidato a prefeito pelo NOVO, diz que de sua parte não tem o que conversar.

O governador, que avalia sugerir a Alysson Bestene que se junte a Marcus Alexandre ou Tião Bocalom, disse que o tempo está curto para assuntos eleitorais esta semana. “Eu já conversei com o Bocalom, mas com o fórum (que discute questões ambientais e desenvolvimentais na Amazônia) e a visita dos governadores e ministros fiquei dedicado a toda essa situação, mas vou falar com o Marcus Alexandre”, afirmou.

Perguntado se também conversaria com Emerson Jarude, opositor voraz do governo e atual namorado da ex-esposa de Gladson, Ana Paula, o governador diz que uma conversa para aliança não faz sentido. “Não é nem porque ele está mal nas pesquisas nem por qualquer outra coisa. É porque a linha do Jarude é de oposição, mas se ele me procurar eu converso sim, converso com todo mundo. Agora, ainda tem muita água pra rolar”, disse.

Ainda de acordo com o governador, após a conversa com Marcus Alexandre, uma reunião com a executiva do Progressistas e Alysson Bestene definirá o caminho da campanha.