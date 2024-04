Espanhola é presa por tráfico de drogas no interior do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no início da tarde desta sexta-feira, 12, uma mulher estrangeira, de 52 anos, que transportava aproximadamente 7kg de drogas. A abordagem a um táxi ocorreu no Km 185, da BR 317, em Xapuri/AC.

Segundo o taxista, o veículo saiu de Brasiléia, no interior do Acre, com destino a Rio Branco, com três passageiras, sendo duas brasileiras e uma espanhola. Ao ser questionada sobre a viagem, a turista dificultou a comunicação informando não entender as perguntas feitas pela equipe da PRF, mesmo em espanhol.

Publicidade

Diante da negativa em responder algumas perguntas básicas iniciais, os policiais iniciaram uma fiscalização mais detalhada, encontrando em uma mala indicada pela estrangeira, diversas embalagens de alimentos (café, farinha, açúcar, entre outros).

Ao ser questionada sobre os produtos, a mulher disse que não sabia informar quais produtos estava transportando. Dessa forma, ao realizar o pré-teste em um dos alimentos embalados, foi constatada a presença de substância análoga ao Cloridrato de Cocaína.

A droga e a detida foram encaminhadas para a Polícia Federal de Epitaciolândia/AC.

Fonte: assessoria da Polícia Rodoviária Federal.