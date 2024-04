Coordenadora da SEE coage terceirizados a não aderir à greve

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma mensagem de áudio de Whatsapp obtido pelo ac24horas, que teria sido gravada pela coordenadora da Representação da Secretaria de Estado de Educação (SEE) coage funcionários de uma empresa terceirizada a não aderir a uma paralisação comunicada ao governo pelo Sindicato em Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (SINTTPAC) e programada para ocorrer nesta sexta-feira, 12.

Na gravação, uma mulher que seria Davina de Araújo Martins, a coordenadora, diz que se os trabalhadores [motoristas e cuidadores] pararem de trabalhar, eles terão problemas. “Vocês não vão nesse negócio de sindicato e parar de trabalhar, não. Se vocês pararem vai dar problema é para vocês, não é para o sindicato, não, é para vocês. Então não parem as rotas, por favor”, diz.

Em outro áudio, outra mulher, não identificada, que aparenta ser funcionária da Representação da SEE, faz um alerta: “Sávio, a Davina me falou que o motorista ou monitor que parar vai pegar as contas. Não é para parar ninguém”, avisa.

A reportagem do ac24horas tentou entrar em contato com a coordenadora, mas ela não atendeu às chamadas e nem respondeu à mensagem deixada por meio do Whatsapp até o fechamento desta publicação. O espaço segue à disposição dela para se manifestar a respeito do assunto.

Nessa quinta-feira, 11, o Sindicato em Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (SINTTPAC) notificou a Secretaria de Estado de Educação (SEE) de que duas empresas que prestam serviços de transporte escolar ao governo paralisarão as atividades a partir desta sexta-feira, 12, em razão de atraso nos pagamentos.

A notificação foi feita por meio de ofício assinado pelo presidente do sindicato, Antônio de Oliveira Neto, e encaminhado à SEE. No documento, ele comunica que os trabalhadores das empresas Tec News e Monteiro Soares paralisarão os serviços por tempo indeterminado em razão do atraso do repasse referente ao mês de março de 2024.

Em resposta ao contato do ac24horas a assessoria da Secretaria de Educação informou que o pagamento das empresas que prestam serviços terceirizados está dentro do prazo legal e explicou que as empresas deveriam efetuar o pagamento dos seus funcionários de forma desvinculada do repasse da secretaria.

A SEE disse também que, a partir de contato realizado com as prestadoras de serviços em questão, foi informado que a empresa Monteiro Soares já está regularizando o pagamento dos servidores e aguarda informações relativas à empresa Tec News.

Outra informação fornecida foi de que as empresas apresentaram a devida documentação referente ao mês de março e que o processo se encontra em tramitação interna

Ouça os aúdios: