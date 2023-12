PL propõe que professores com tempo mínimo de exercício para aposentadoria exerçam atividades fora da sala de aula

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Durante a sessão deliberativa desta quarta-feira, 6, o vereador Ismael Machado (PSDB) usou a tribuna para apresentar um projeto de lei que assegura aos professores da rede municipal de ensino que tenham cumprido o tempo mínimo de exercício no magistério para fins de aposentadoria a opção de exercer atividades fora da sala de aula” no âmbito do Município de Rio Branco.

De acordo com o parlamentar, a opção de exercerem atividades fora da sala de aula, quando houverem cumprido o tempo mínimo (25 anos) de efetivo exercício determinado pela legislação vigente e não tenham a idade mínima exigida para fins de aposentadoria.

No entanto, o PL destaca que caberá à Secretaria Municipal de Educação a criação de vagas em atividades pedagógicas, destinadas aos professores beneficiados pela presente lei, nas respectivas escolas onde os mesmos estejam lotados. “A lotação em atividade pedagógica dar-se-á no ano letivo seguinte ao que os professores tenham completado o tempo mínimo de efetivo exercício. Aos professores que já tenham completado o tempo mínimo de efetivo exercício antes da vigência da presente lei, a lotação em atividade pedagógica dar-se-á no ano seguinte ao de sua aprovação”, diz Machado.

Anúncios

O texto ressalta ainda que a lotação em atividade pedagógica será concedida mediante requerimento dos professores interessados e, após verificação do cumprimento do tempo mínimo de efetivo exercício, a Secretaria de Educação se manifestará no prazo máximo de trinta dias, a contar da data da solicitação.