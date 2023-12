Foragido do presídio é preso no Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 1°, J.F.B.G.J., de 33, foi preso em flagrante dentro do Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, pela Polícia Militar. Ele fugiu do Presídio Manoel Nery em janeiro deste ano.

A guarnição de serviço de Rádio Patrulha da PM foi acionada via COPOM para uma averiguação, cuja vítima estava sendo ameaçada de morte e que naquele momento, estava dentro da unidade hospitalar.

Quando a Equipe policial chegou ao local, J.F.B.G.J. relatou estar foragido do sistema prisional. Em consulta eletrônica, os policiais constataram que havia dois mandados de prisão em abertos contra dele. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.