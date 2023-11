Dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo será atração do Réveillon de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo será a atração do Réveillon 2024 de Cruzeiro do Sul. A festa da virada será iniciada às 21 horas do dia 31 de dezembro e seguirá até às 5 horas da manhã do dia 1° de janeiro de 2024, na área do estacionamento do Estádio Arena do Juruá, que comporta um público de mais de 40 mil pessoas.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado já iniciaram as tratativas para a realização do evento.

Estiveram presentes no encontro na sexta-feira membros do Gabinete do Governo no Juruá, Polícia Militar, Bombeiros, secretaria de Municipal de Trânsito e Transporte, Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran, bem como dos transportes alternativos como táxi, mototáxi, vans e transporte por aplicativo.

“A prefeitura de Cruzeiro do Sul participará da organização e realização do evento com os serviços e estrutura necessárias como limpeza, organização do Trânsito e Mobilidade, limpeza, por meio da Secretaria de Meio Ambiente antes, Secretaria de Trânsito, com organização do trânsito nas vias e no local, organização da mobilidade no transporte, com vans, mototaxistas, Vigilância Sanitária com orientação para os empreendedores, iluminação pública, Secretaria de Turismo e Empreendedorismo com cerca de 40 comerciantes que vão atuar no local, secretaria de Cultura em apoio com artistas locais”, citou o secretário da Casa Civil da prefeitura, Ney Mazzaro.

“Esse primeiro momento foi uma reunião de alinhamento para o Réveillon 2024 com as instituições envolvidas na festa. Futuramente, novos encontros serão realizados para a população ter o melhor evento possível”, destaca o chefe de gabinete da Casa Civil do Estado, Mário Vieira Neto.