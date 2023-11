Quase 60% dos juízes do TJAC receberam salários superiores aos dos ministros do STF em 2022

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Levantamento feito pelo professor associado da Fundação Dom Cabral e colunista do Valor Econômico, Bruno Carazza, mostra que 59,10% dos juízes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) receberam, no ano passado, salários superiores aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar disso, a quantidade de magistrados do tribunal acreano que ganham mais que os ministros da corte suprema é a menor entre os todos os TJ’s do país. Em sete deles, Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Sergipe o percentual fecha nos 100%.

De acordo com informações disponibilizadas no Portal do TJAC, a corte acreana possui 50 juízes titulares e 13 substitutos.

Os números crescem quando os dados são do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região e do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que entre outros estados abrangem o Acre. No primeiro, o percentual de juízes que receberam supersalários é 66%, e no segundo, 80%.

O gráfico com os números mostrados na coluna de Carazza foi elaborado por ele mesmo com dados compartilhados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele aborda o fato de os magistrados ainda considerarem que são mal remunerados.

“O fato de praticamente todos os juízes ganharem acima dos integrantes da instância máxima da Justiça brasileira (R$ 41.650,92 por mês) e ainda assim considerarem que esse pagamento não é condizente com a natureza das suas funções mostra como a magistratura vive fora da realidade”, diz a publicação.

Ainda segundo Carazza, quase 74% dos juízes brasileiros acreditam que seus rendimentos não são adequados ao nível de trabalho que exercem, de acordo com pesquisa realizada pelo CNJ neste mês.

“Esse percentual é chocante, uma vez que, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 94,8% dos magistrados receberam mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal em 2022”, ele enfatiza.

Outro dado relevante da mesma pesquisa diz que 67% dos magistrados entrevistados mostraram-se insatisfeitos com o tempo de que dispõem para cuidar de seu bem-estar e sua saúde mental.

“No entanto, embora a legislação garanta aos membros do Judiciário o privilégio de 60 dias de férias por ano, pelo menos 12.001 juízes e desembargadores converteram parte desses dias extras de folga em dinheiro no ano passado – a um custo de R$ 772,5 milhões para o contribuinte”, reforça.

Segundo o autor, a possibilidade de vender parte das férias, além de refutar a tese de que magistrados precisam ser recompensados com um descanso em dobro pelo trabalho extenuante, é apenas uma das táticas que transformam em ficção o teto remuneratório no Judiciário.

“Nos últimos anos, os conselhos de Justiça (CNJ, CJF e CSJT), criados para realizar o controle administrativo e financeiro desse Poder, vêm ratificando a introdução de uma série de auxílios e benefícios, alguns retroativos, que turbinam os contracheques Brasil afora.”

Até o fechamento desta matéria, o Tribunal da Justiça do Acre, nem a Associação de Magistrados do Acre se manifestaram. O espaço segue aberto para possíveis manifestações de ambos.