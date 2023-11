Protesto de funcionários bolivianos bloqueia pontes em Brasiléia e Epitaciolândia

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Servidores da área de saúde da cidade bolivianas de Cobija, na fronteira com as cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia interditaram, na manhã desta terça-feira, 21, as duas pontes que ligam os dois países em protesto pela falta de pagamentos por parte da administração municipal da capital do departamento de Pando.

De acordo com informações obtidas pelo jornalista Wesley Cardoso e repassadas ao ac24horas, um representante do Sindicato dos Servidores da Saúde de Cobija, a proposta da Alcaldia (prefeitura) é pagar apenas o 13º salário, deixando os meses de outubro, novembro e dezembro para o ano que vem.

Diante da situação, os funcionários resolveram protestar bloqueando as duas pontes que dão acesso ao Brasil pelo prazo de 24 horas para qualquer tipo de veículos, permitindo a passagem apenas de pedestres.