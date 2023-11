Terceira lista de aprovados em processo seletivo é divulgado pelo Ministério Público

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, do Ministério Público, tornou pública a terceira convocação dos acadêmicos aprovados no 1º Processo de Avaliação e Seleção de Estagiário para o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva. A lista foi divulgada na quinta-feira, 16.

A lista dos estudantes convocados está no Diário Eletrônico do MPAC, edição de quinta, 16. Os candidatos relacionados possuem 15 dias corridos para apresentar os documentos da lista disponível no site do processo seletivo, sob pena de desclassificação.

Os documentos devem ser entregues à Diretoria de Gestão com Pessoas do MPAC, localizada no edifício-sede, no Centro da Capital. Os candidatos poderão optar por realizar o exame médico de sanidade física no Centro de Especialidades em Saúde (CES), localizado na Rua Benjamin Constant, 937, Centro, Rio Branco/AC, nos dias 27 a 30 de novembro, mediante agendamento prévio por meio do número 3212-5200.

VEJA AQUI A LISTA

Com informações da Agência de Notícias do Ministério Público