Sindmed também se posiciona e acusa mãe de “conduta inapropriada” no Into

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) também se manifestou sobre a confusão entre Alice Costa, mãe de uma paciente criança de colo, e a médica Socorro Elizabeth, na tarde da última segunda-feira, 13, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

Em uma nota de repúdio, o Sindmed afirma que não houve agressões, como Aline denunciou em um boletim de ocorrências. “Contrariando as informações disseminadas em redes sociais, esclarecemos que não houve agressões a pacientes ou familiares. O incidente recente envolveu uma reunião com profissionais de saúde, conselheiros tutelares e a família de uma criança, desencadeada pela conduta inapropriada de uma mãe”, afirma.

A entidade critica a conduta da mãe da criança. “Salientamos que a conduta dessa suposta genitora tem sido recorrente, caracterizando-se por ataques injustificados aos médicos, uso de linguagem reprovável, interferência na conduta médica, propagação de alegações infundadas e solicitações de auxílio financeiro na internet sem comprovação diagnóstica”, diz.

Aline Costa tem denunciado que a filha sofre com dores constantes e que já esteve em várias unidades de saúde sem que os médicos cheguem a um diagnóstico preciso. A mãe denunciou que ao buscar atendimento para a filha na tarde da última segunda no INTO, onde funciona, de forma provisória, o Hospital da Criança teria sido agredida pela médica.

