Estiagem faz nível do Rio Acre baixar mais de 20 centímetros em 24 horas na Capital

Após passar da cota de 2 metros na semana passada, o nível do Rio Acre volta ao patamar crítico nesta terça-feira, 14. Nas últimas 24 horas, o nível baixou mais de 20 centímetros e a cota na medição da manhã desta terça-feira, 14, é de 1,55 m.

O nível é apenas 30 centímetros acima da menor cota histórica já registrada, quando o manancial atingiu 1,25 m no ano passado.

A cota é incomum para esta época do ano, que deveria já apresentar as chamadas chuvas regulares que marcam a chegada do período invernoso. Por conta do fenômeno El Niño, as chuvas devem começar apenas a partir do próximo mês de dezembro.

O baixo nível do Rio Acre prejudica, principalmente, o escoamento da produção ribeirinha que não consegue navegar com barcos muito pesados em trechos do manancial.