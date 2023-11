Emerson Jarude detona gastos com luxo e eventos da Casa Civil

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O deputado Emerson Jarude (Novo) disse nesta terça-feira (14) na tribuna da Assembleia Legislativa que não é novidade que ele realiza fiscalização nas escolas do Acre, observando o quão precárias estão. Ele esteve na Cidade do Esporte, em Rio Branco, onde viu um cenário apocalíptico. “Tudo destruído e abandonado”, frisou.

Ele viu no Diário Oficial do Estado que o governo irá gastar R$ 1,5 milhão para reforma do gabinete da Vice-Governadora, mas também leu que há indicativo de gastos de R$ 5 milhões com eventos de fim de ano.

“Nas escolas”, disse ele, “a gente percebeu que muitas salas não são climatizadas, mas para os barões do poder tem toda climatização para não passarem calor”, criticou, elencando gastos que considera supérfluos. “Regalias e luxos de alguns privilegiados”, destacou.