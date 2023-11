Homem mata cachorro a facada e ameaça pessoas no interior do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um homem identificado pelo apelido de “Grande”, morador da Comunidade Periquito, situada no Rio Liberdade, BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul, é acusado de ter matado nesse domingo,12, um cachorro com uma facada no coração na porta de uma igreja evangélica.

“Grande”, que já foi preso por homicídio, segundo o pastor Francisco Sena, dono do animal, é apontado por causa terror na localidade.

“Esse homem é o terror daqui, uma ameaça para todos. Ele trouxe uma comida e matou meu cachorro com uma facada no coração. Ele já foi preso pela morte de um soldado. A mãe dele já teve que dormir lá em casa porque ele a ameaça. Ela corre para mata, para a casa de vizinhos, com medo do próprio filho”, relata o pastor, que vai registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

“A comunidade está em pânico. A gente precisa da ação das autoridades policiais aqui”, relata o homem.

Na esfera penal, o crime de maus tratos a animais é previsto pelo artigo 32 da lei nº 9.605, com alteração da lei nº 14.064/2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada em um terço a um sexto da pena.