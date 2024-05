‘Isso é racismo’, diz Davi Brito sobre ter que prestar contas das doações ao RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em uma live realizada em seu perfil no Instagram, na quarta-feira, 14, Davi Brito se defendeu das críticas relacionadas às doações que recebeu para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. Na rede social, o campeão do ‘BBB24’ classificou a cobrança por notas fiscais como “racismo”.

“Quem quiser nota fiscal de qualquer coisa, comprovante que paguei alguma coisa lá no RS, eu comprovo sim. Não tem problema não. Eu sei o nome disso aí. O nome disso é racismo. É porque é um preto que está fazendo, aí querem pedir nota fiscal”, disse Davi.

O baiano ainda ironizou a possibilidade de ser alvo do Ministério Público para uma auditoria em sua conta bancária. “Bora para o Ministério Público, manda confiscar Davi para ver se ele está roubando dinheiro. É porque é um preto”, detonou.

Desde que anunciou sua ida para o estado afetado pelas enchentes, Davi Brito tem sido alvo de críticas. O ex-motorista de aplicativo está arrecadando dinheiro por meio de seu Pix pessoal para comprar água e mantimentos, mas foi detonado pela iniciativa.