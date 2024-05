Influencer detona affair com Whindersson Nunes: ‘Só trouxe coisas ruins’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Sabrina Low em entrevista ao podcast Cutucast:

Influenciadora admitiu que se arrepende de affair com Whindersson Nunes. “Essa situação só me trouxe coisas ruins. Eu me arrependo porque se a gente não tivesse se envolvido, nada disso teria acontecido”.

Anúncios

Ela ressalta que o youtuber não fez nada de ruim. “Eu não tenho nada para falar dele, ele é uma pessoa incrível, um cara do bem”

Sabrina contou que o relacionamento de seis meses não se tornou oficial. “Não gosto muito de falar dele porque isso me traz coisas e lembranças ruins”

Após Whindersson, ela se envolveu com outro famoso e se também se arrependeu. “Depois disso ainda tive um relacionamento com um MC, e agora tenho certeza que nunca mais namoro com um famoso”