Nadson, o Ferinha, é atração confirmada na Expoacre 2024 em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Expoacre 2024 já tem sua primeira atração confirmada. O cantor Nadson, o Ferinha, irá se apresentar em Rio Branco no dia 4 de setembro, na arena de eventos montada no Parque de Exposições Wildy Viana.

De acordo com a organização do evento, a atração deverá custar R$ 800 mil, valor que inclui gastos com logística e toda a produção musical do artista.

Anúncios

Nadson esteve em Cruzeiro do Sul este ano, na festa do trabalhador, e superou a expectativa de público, atraindo cerca de 50 mil pessoas na Praça Orleir Cameli.

Pela primeira vez, o segundo maior evento do gênero, a Expoacre Juruá, será realizado antes, no período de 31 de julho a 4 de agosto. Em Rio Branco, o evento ocorrerá de 31 de agosto a 8 de setembro do corrente ano.

Nadson de Jesus Alves nasceu em Tobias Barreto, Sergipe, e seu primeiro instrumento foi um violão. O artista iniciou sua carreira musical aos 11 anos de idade, influenciado por um tio, o mesmo que adicionou “Ferinha” ao seu nome artístico.