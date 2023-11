Após cinco anos, fonte luminosa do palácio é revitalizada e acesa em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um dos cartões-postais da cidade, a fonte luminosa, localizada em frente ao Palácio Rio Branco, acendeu suas luzes ao entardecer da última sexta-feira, 10. A fonte estava danificada há cerca de cinco anos. Colocar a fonte em funcionamento faz parte de um projeto de revitalização que o governo do Acre está executando nos principais pontos turísticos localizados no centro da capital.

A equipe técnica da Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) realizou serviços na estrutura da fonte e recuperação de todo o sistema elétrico, inclusive do módulo que controla automaticamente o jogo de luz e o jato de água, além de pintura com tinta de alta resistência.

O presidente da Saneacre, José Bestene, afirmou que é uma satisfação ter colaborado para a revitalização da fonte luminosa: “Estou feliz em poder colaborar com o reavivamento dos espaços culturais de Rio Branco. E buscar recuperar não só aqui, mas outros locais, como a Praça do Seringueiro, atrás do palácio, o Canal da Maternidade, a Praça da Revolução, em frente da Polícia Militar, para que a possamos melhorar e criar mais atrativos”, afirmou o presidente.

Segundo Josilene Ramos, engenheira elétrica e gerente de manutenção elétrica, afirmou que foi uma união de forças que para recuperação da fonte: “Após a primeira reunião, ficou definido que a manutenção elétrica, hidráulica e mecânica ficaria por responsabilidade da Saneacre, assim como a instalação de uma bomba nova, a troca de toda parte hidráulica e as luzes. Estou muito orgulhosa do trabalho de nossa equipe”, declarou a engenheira.

Fonte: Agência de Notícias do Acre