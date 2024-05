Ponto facultativo de “última hora” gera reclamação de usuários na OCA

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ponto facultativo anunciado de “última hora” pelo governador Gladson Cameli durante show de comemoração do Dia do Trabalhador na noite de ontem (1) não agradou a todos.

Na manhã desta quinta-feira, 2, centenas de usuários que tinham agendado atendimento na OCA, em Rio Branco, foram até o local e deram de “cara com a porta”. O fato gerou diversas reclamações, já que o atendimento é agendado.

Dona Maria do Rosário saiu do Taquari com a filha tirar o documento de identidade da menor e estava revoltada. “Isso é um absurdo. Eu moro longe, preciso pegar ônibus, deixar as coisas feitas em casa e quando a gente chega aqui as portas estão fechadas. Eu vim porque estava agendado, isso é fazer a gente de besta”, afirmou.

Carlos Sérgio da Costa também tinha atendimento agendado. “Esse povo pensa que a gente é desocupado. Me ligaram na segunda-feira avisando que meu atendimento era hoje (2), e agora, quando é que vou ser atendido?”, pergunta o morador da 6 de Agosto.

Em um comunicado afixado na porta de entrada do prédio, a administração da OCA informa que os atendimentos agendados para esta quinta-feira serão remarcados em breve.