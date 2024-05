Ator com fortuna milionária afirma que não vai dar dinheiro aos filhos “Não vou fazer isso por você”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ator Jeff Goldblum, 71, contou que não vai deixar dinheiro para os filhos, quando eles estiverem mais velhos. Ele declarou que precisarão conseguir um emprego.

O que aconteceu

Com uma fortuna estimada em US$ 40 milhões, equivalente a R$ 204 milhões, o ator explicou o motivo. Em entrevista ao podcast Table for Two com Bruce Bozzi, o ator de filmes como “Jurassic Park” e “Independence Day” falou da sua decisão. “Ei, você sabe, você tem que remar seu próprio barco”, afirmou.

É importante ensinar para as crianças. Não vou fazer isso por você. E você não vai querer que eu faça isso por você.

Ele afirmou que é fundamental aprender a descobrir o que é desejado e necessário na vida deles. “E onde isso se cruza com seu amor e paixão e o que você pode fazer”, disse. “E mesmo que isso não aconteça, você pode ter que fazer isso de qualquer maneira”, acrescentou.

O ator é pai de Charlie, 8, e River, 6, fruto de seu casamento com a dançarina e ex-ginasta olímpica Emilie Livingston, 41. O mais velho tem mostrado uma habilidade. Em fevereiro, o ator compartilhou um vídeo do filho mais velho tocando piano. “Ele adora sua velocidade e rapidez”, comemorou o ator.