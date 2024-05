Capitão da PM é investigado por envolvimento no assassinato de casal em disputa por terras

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O capitão da Polícia Militar Helton John Silva de Souza, de 48 anos, é um dos investigados por envolvimento no assassinato do casal de agricultores Flávia Guilarducci, de 50 anos, e Jânio Bonfim de Souza, de 57, no dia 23 de abril, no interior de Roraima. Dois suspeitos de participação no crime estão presos.

No dia do crime, o capitão ocupava a função de coordenador da equipe de segurança do governador do estado, conforme investigação da Polícia Civil que a Rede Amazônica teve acesso. Mas, seis dias depois do ataque ao casal, foi afastado e colocado à disposição da Polícia Militar.

O governo disse que a Casa Militar “ao ser comunicada a respeito do processo investigatório sobre o referido militar, tomou providência imediata de afastá-lo e exonerá-lo das funções que exercia junto à equipe de segurança.”

A Polícia Militar, por sua vez, disse que ainda não foi informada oficialmente sobre a investigação, mas que a Corregedoria-Geral “continuará acompanhando o caso e tomará todas as providências para que o fato seja esclarecido e que todas as ações legais necessárias sejam tomadas em conjunto com as autoridades judiciais.”

Vítima gravou voz do capitão antes de morrer

Na apuração sobre o duplo homicídio, investigadores do caso identificaram que o capitão Helton estava junto com os suspeitos no dia em que o casal foi assassinado na propriedade onde morava.

A polícia acredita que o crime foi motivado por disputa de terras envolvendo o produtor rural Caio de Medeiros Porto, amigo próximo do Helton, também investigado.

A suspeita de que Helton estava com Caio no dia dos disparos surgiu de uma gravação feita por Flávia antes de ser baleada. Umas das vozes captadas, conforme a investigação, era a dele.

“Capitão Helton, previamente lotado na Casa Militar e responsável pela segurança institucional do Governador do estado de Roraima, foi objeto de uma investigação que incluiu a comparação técnica de áudios extraídos de seu grupo de trabalho. Apesar disso, colegas de trabalho e membros do grupo de futebol ao qual pertence garantem, com convicção absoluta, que a voz presente no vídeo é de fato a de Helton”, cita trecho da investigação que a reportagem teve acesso.

O material da investigação que suspeita do envolvimento do capitão da PM foi elaborado à pedido do delegado do caso, João Luiz Evangelista Batista dos Santos, titular da Delegacia Geral de Homicídios, onde o crime é investigado.

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão de Caio, amigo do capitão. Mas, ainda não há decisão.

Dois investigados, Genivaldo Lopes Viana, de 53 anos, e Luiz Lucas Raposo da Silva, de 35 anos, foram presos suspeitos de assassinar o casal.

O ataque aconteceu na vicinal do Surrão, na propriedade do casal. Jânio foi atingido no abdômen e morreu um dia depois do crime, na quarta-feira (24). A esposa dele, baleada na cabeça e na boca, morreu cinco dias depois, no domingo (28), no Hospital Geral de Roraima (HGR), onde ficou internada em estado grave na UTI.