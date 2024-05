Alunos da UFAC acompanham greve dos professores e pedem estatização no RU

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Alunos da Universidade Federal do Acre (Ufac) em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul deflagram uma paralisação dos estudos, acompanhando a greve de professores que teve início nesta quinta-feira (2).

De acordo com o presidente do Centro Acadêmico de História Licenciatura em Rio Branco, Kássyus Kley, a decisão dos estudantes partiu de representações dos cursos, os centros acadêmicos, diante de suposta inércia da Universidade em dialogar com Governo Federal para melhorias no número de bolsas estudantis e democratização do Restaurante Universitário, e a falta de ação do Diretório Central dos Estudantes – DCE.

“Nós percebemos que a UFAC ainda tem grande influência de direita herdada ainda da ditadura militar e deixou de lutar e dialogar com o Governo Federal para implementar melhorias, como bolsas e a estatização dos serviços do Restaurante Universitário”, disse o estudante.

Ainda segundo Kley, os centros acadêmicos decidiram por apoiar a greve dos professores decidida em assembleia na última segunda-feira (29) e aumentar a lista de providências que devem ser tomadas pela reitoria da Universidade.