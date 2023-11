Primeiro domingo de Enem tem questões de linguagens, ciências humanas e redação

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

No Acre, mais de 24 mil candidatos estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Neste domingo, 5, ocorre o primeiro dia de prova, que terá 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação.

A abertura dos portões está marcada para as 10h e o fechamento dos portões às 11h. O início das provas será às 11h30 e o término das provas neste 1º dia às 17h.

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

O local do exame consta do Cartão de Confirmação da Inscrição de cada participante, que pode ser acessado em https://enem.inep.gov.br/participante/. A orientação do Inep é chegar às 10h no local de prova.

A maioria dos candidatos acreanas é do sexo feminino, entre 21 a 30 anos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou que somente na capital acreana, são 15.313 inscritos.

O índice em todo o estado é 9,4% maior que o registrado em 2022, quando mais de 22 mil pessoas se inscreveram.

No próximo domingo, 12 de novembro, haverá 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.