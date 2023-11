Após 40 anos, tradicional drogaria de Rio Branco anuncia que irá fechar as portas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A mais tradicional e conhecida drogaria de Rio Branco anunciou neste sábado, 4, que vai encerrar suas atividades após 40 anos de funcionamento.

O comunicado foi feito nas redes sociais e agradece aos clientes e colaboradores ao longo das quatro décadas de atuação na capital acreana.

Nos últimos anos, as drogarias mais tradicionais da capital acreana tem tido dificuldades no mercado com a concorrência das grandes redes de farmácias que passaram a atuar no Acre.

Veja abaixo o comunicado: