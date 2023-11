Paciente reclama que exame de Broncoscopia está suspenso; saúde diz que problema foi resolvido

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na semana passada, pacientes denunciaram que o exame de broncoscopia, que consiste na visualização do aparelho respiratório para visualizar eventuais alterações ou lesões, estava com duas semanas sem ser realizado no Acre por falta de pagamento da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

O problema, confirmado pela Secretaria de Saúde, ocorre por conta de divergências salariais com o especialista, Nilton Torrez Chavez. O médico, é o único especialista no em cirurgia torácica no Acre, é também quem realiza os procedimentos de broncoscopia, biópsias e atende pacientes oncológicos, recebendo uma complementação salarial.

A Sesacre garantiu que os exames não haviam sido suspensos. No entanto, nessa quarta-feira, 1º, Josiane Santos, 48 anos, internada na Fundação Hospitalar, diz o contrário. “Fui diagnosticada com um tumor, o médico sugeriu que fosse feito o exame de broncoscopia que a Sesacre diz que não foi suspenso, mas foi sim. Estou há quase um mês tomando remédio para dor, esperando por esse exame. Preciso de uma biopsia e o tempo está passando”, conta Josiane.

O ac24horas voltou a entrar em contato com a Secretaria de Saúde. A assessoria da pasta informou que um outro médico, de nome não revelado, está realizando os exames e que a broncoscopia de Josiane será realizada nesta quinta-feira, 2.