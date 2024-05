Zequinha entrega equipamentos agrícolas, sacolões e kits dormitórios no Rio Liberdade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima realiza agenda desde sexta-feira,3, até este domingo, 5, nas comunidades do Rio Liberdade. Fez doação de cerca de 600 itens para as famílias das localidades. Foram entregues equipamentos agrícolas, 400 sacolões, 50 colchões, 70 redes, 70 kits dormitórios, contendo lençol, fronha, travesseiro e cobertor

Zequinha disse que os sacolões e os kits são fruto de recursos federais no valor de aproximadamente R$ 2 milhões. “Nós recebemos um recurso do governo federal e procuramos distribuir para aqueles que mais precisam. Aqui no Rio Liberdade vimos que tem necessidade e por isso estamos aqui trazendo 400 sacolões para distribuir para que as famílias da região possam ter uma complementação de seu alimento. Nós estamos trazendo também redes, colchões, kit dormitório, porque sabemos que às vezes essa região passa por alagações. 2021 foi assim, esse ano também, então trouxemos ajuda. Já entregamos equipamentos nos Rios Juruá Mirim, Valparaiso e Juruá e agora aqui no Liberdade. São itens que melhoram a produção dos nossos agricultores e por consequência a renda deles”, pontuou o prefeito.disse o gestor municipal.

A moradora Maria de Fátima Cordeiro agradeceu o prefeito Zequinha Lima pela ajuda. “A cesta e todos os itens vão me ajudar muito. Essa ajuda nunca tinha chegado e com o prefeito Zequinha Lima chegou. Então quero agradecer a presença dele aqui com essa grande entrega”, agradeceu.

Na Comunidade Santa Rita, no Rio Liberdade, o gestor municipal entregou barco e desbulhadores de milho.

O deputado André Vale, que acompanhou o prefeito na agenda, destacou que em breve chegarão na localidade equipamentos agrícolas adquiridos com recursos de emenda dele, de R$ 200 mil.

“Eu já tinha vindo aqui em outra oportunidade visitando as comunidades. No ano passado, pude ver de perto a realidade, aloquei uma emenda que será executada aqui em no máximo 60 dias ou 90 dias, de R$ 200 mil para aquisição de produtos agrícolas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer esse excelente trabalho que o prefeito Zequinha Lima vem realizando aqui na localidade em várias áreas, como na saúde e na produção”, disse o parlamentar.

Atendimento de Saúde

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, realizou atendimentos nas Comunidade Itajubá e Santa Rita, localizadas no Rio Liberdade. Durante a ação, encerrada nesse sábado, 4, dois médicos e dois dentistas realizaram atendimentos nas localidades. Houve ainda vacinação e entrega de medicamentos.

“Trouxemos os profissionais de saúde, vacinação e medicamentos para facilitar a vida de quem mora aqui na comunidade”, destacou o Secretário Municipal de Saúde, Áureo Neto.

O morador Antônio Bartolomeu agradeceu a equipe por levar ações de saúde básica mensalmente para a comunidade o que vem facilita a vida dos moradores locais. “Está sendo muito bom não só pra mim mas para toda a comunidade porque os profissionais estão vindo. A equipe sempre está presente aqui no local e eu só tenho que agradecer”, disse.

“Estamos realizando um trabalho intenso aqui no Rio Liberdade. A cada trinta dias nossa equipe de saúde está percorrendo a comunidade oferecendo atendimentos para os moradores, afinal, ninguém vai conseguir trabalhar se não tiver com saúde. Em breve estaremos aqui na comunidade reformando o Posto de Saúde dos Periquitos para que possamos oferecer uma condição melhor para as pessoas que precisam daquela unidade”, disse o prefeito Zequinha Lima.