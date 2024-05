Thales Bretas sobre os três anos da morte de Paulo Gustavo: ‘Nem o tempo cura’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No sábado, 4, o dermatologista Thales Bretas compartilhou uma mensagem para o homenagear o ator Paulo Gustavo, que morreu há três anos, vítima da Covid-19. O médico também falou sobre como tem sido lidar com a perda do marido. Juntos, eles adotaram dois meninos, Gael e Romeu, gerados por meio de barriga de aluguel.

“Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira quer não. Ninguém quer. Mas o fato, e que eu aprendi ao longo desses 3 anos, é que ele está e estará sempre aqui. Esse agora sou eu”, começou.

“Me transformou pra sempre, como um nascimento. Enquanto o nascimento é a promessa de um novo mundo que se revela aos poucos, a morte é a certeza de que um mundo acabou abrupta e definitivamente. Pessoas me perguntam como consegui “superar” ou seguir após tamanha perda. E a verdade é que não se supera. Nem o tempo cura”, continuou.

“Ele te mostra a necessidade de se reencontrar nessa ausência. Na saudade. Na adaptação dos planos. É fato que, pra quem fica, a vida continua. E eu acho, sempre achei e acharei que tem muito o que se viver enquanto nos é dado esse presente”, acrescentou.