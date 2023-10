Nível do Rio Juruá se aproxima de 5 metros em Cruzeiro do Sul

O Rio Juruá, que em Cruzeiro do Sul este ano, já chegou a ter de 60 a 80 centímetros de lâmina d’água em alguns pontos, alcançou 4.72 metros nesta sexta-feira, 20. O manancial não está na faixa de alerta nem alerta máximo como o Rio Acre, em Rio Branco. Na capital o Rio Acre está com 1.72 metro e as cotas de alerta e alerta máxima são de 2,69 e 3 metros.

Em Cruzeiro do Sul as cotas são 2.30 metros de alerta e 2 metros de alerta máxima.

“Aqui estamos com uma situação diferente de alguns municípios que estão com níveis do rio com volume em alerta máximo. Aqui estamos com quase 5 metros, o que já melhora a navegação e o abastecimento das cidades”, pontua o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon.

Na quarta-feira, 18, o nível do Rio Juruá era de 4,38 metros. Já no dia seguinte, 4,68 metros e nesta sexta-feira, 20, alcançou 4,72. Mas a expectativa é de chuva abaixo do esperado para o período. ” Até o dia 26, a expectativa é de chuva abaixo da média “, concluiu o militar